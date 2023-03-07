Кощеев Артемий Леонтиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощеев Артемий Леонтиев

Кощеев Артемий Леонтиев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Кощеев Леонтий Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Кощеев Савва Артемьев

Мать ребёнка: Кощеева ?

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Токаревских Неонила Артемьева

Мать ребёнка: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кощеев Савва Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кощеев Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Кощеев Фома Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1754 ст.

Сын: Кощеев Корея Артемьев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева ?

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1759
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close