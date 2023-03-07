Кощеев Артемий Леонтиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1759
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Кощеев Леонтий Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Кощеева ?
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Токаревских Неонила Артемьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кощеев Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кощеев Фома Артемьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1754 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759