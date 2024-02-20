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Тарасенко / 1-Й Брак / Василий Яковлевич

Место рождения

д.Толстихино, Уярский р-н, Красноярский край, Россия

Дата рождения

1919

Дата смерти

19.09.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Тарасенко Яков

Мать: Марфа Савельевна

д.Толстихино, Уярский р-н, Красноярский край, Россия
Военная награда
29.08.1945
Китайская Народная Республика г.Гуанчжоу
263 гаубичный артполк 218 корпусной артбригады приказ № 08/Н медаль «За отвагу» , ЦАМО,Ф - 33-687572-2382,зап.№ 37447434
Рождение ребёнка
16.02.1953

Сын: Тарасенко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Корсунова Мария Константиновна

СССР, Красноярский край, Уярский р-н с.Толстихино
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Образование
Неизвестно
7 классов
Смерть
19.09.1953
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