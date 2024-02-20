Тарасенко / 1-Й Брак / Василий Яковлевич
Место рожденияд.Толстихино, Уярский р-н, Красноярский край, Россия
Дата рождения1919
Дата смерти19.09.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Тарасенко Яков
Мать: Марфа Савельевна
д.Толстихино, Уярский р-н, Красноярский край, Россия
Военная награда
29.08.1945
Китайская Народная Республика г.Гуанчжоу
263 гаубичный артполк 218 корпусной артбригады приказ № 08/Н медаль «За отвагу» , ЦАМО,Ф - 33-687572-2382,зап.№ 37447434
Рождение ребёнка
16.02.1953
Сын: Тарасенко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Корсунова Мария Константиновна
СССР, Красноярский край, Уярский р-н с.Толстихино
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Образование
Неизвестно
7 классов
Смерть
19.09.1953