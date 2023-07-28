Чебуков Потап Козмин
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Чебуков Козма Трофимов
Мать: Параскева Васильева
Рождение ребёнка
16.12.1841
Сын: Чебуков Севастьян Потапов
Мать ребёнка: Евдокiя Трофимова
Бракосочетание
02.11.1842
Рождение ребёнка
27.11.1843
Мать ребёнка: Тукмачева Мавра Стефанова
Рождение ребёнка
30.08.1846
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тукмачева Мавра Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно