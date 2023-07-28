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Чебуков Потап Козмин

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Чебуков Козма Трофимов

Мать: Параскева Васильева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.12.1841

Сын: Чебуков Севастьян Потапов

Мать ребёнка: Евдокiя Трофимова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.11.1842

Жена: Тукмачева Мавра Стефанова

Рождение ребёнка
27.11.1843

Сын: Чебуков Стефан Потапов

Мать ребёнка: Тукмачева Мавра Стефанова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.08.1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тукмачева Мавра Стефанова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно