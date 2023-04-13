(Стерхова) Евдокiя Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стерхова) Евдокiя Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Стерхов Зосима Кузьмин

Рождение ребёнка
17.12.1843

Сын: Стерхов Игнатiй Зосимов

Отец ребёнка: Стерхов Зосима Кузьмин

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.08.1845

Сын: Стерхов Андрiан Зосимов

Отец ребёнка: Стерхов Зосима Кузьмин

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.11.1850

Дочь: Матрона Зосимова

Отец ребёнка: Стерхов Зосима Кузьмин

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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