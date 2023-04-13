(Стерхова) Евдокiя Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1843
Рождение ребёнка
17.12.1843
Отец ребёнка: Стерхов Зосима Кузьмин
Рождение ребёнка
24.08.1845
Отец ребёнка: Стерхов Зосима Кузьмин
Рождение ребёнка
01.11.1850
Дочь: Матрона Зосимова
Отец ребёнка: Стерхов Зосима Кузьмин
Смерть
Неизвестно