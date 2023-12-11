Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Бидный Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бидный Леонид
Отец ребёнка: Бидный Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Бидный Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бидный Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бидный Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Григорий