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Меркулова Надежда Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

09.04.1911

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1905

Сын: Меркулов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Пантелеймонов

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.08.1908

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Пантелеймонов

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Тимофей Пантелеймонов

Смерть
09.04.1911
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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