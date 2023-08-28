Меркулова Надежда Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти09.04.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1905
Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Пантелеймонов
Рождение ребёнка
12.08.1908
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Меркулов Тимофей Пантелеймонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1911
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно