Матрина (Захарова) Елена Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1959
Дата смерти22.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1959
Надгробный памятник
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.2020
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник