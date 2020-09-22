Матрина (Захарова) Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрина (Захарова) Елена Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1959

Дата смерти

22.09.2020

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1959

Отец: Захаров Валентин Прохорович

Мать: Захарова Анна Алексеевна

Надгробный памятник
Рождение ребёнка
06.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.09.2020
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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