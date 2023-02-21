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(Федоренко) Лида Ниловна
(Федоренко) Лида Ниловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Женский
Отец
Федоренко Нил Нилович
1901 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Федоренко Нил Нилович
Мать:
?
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