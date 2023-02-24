Конькова (Березюк) Галина Березюк
Место рожденияс. Зеньковка Спасского р-на, ДВК
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти20.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Отец: Березюк Тимофей Карпович
Мать: Березюк Ирина Демьяновна
с. Зеньковка Спасского р-на, ДВК
Бракосочетание
03.05.1950
г. Сызрань, гор. ЗАГС, ул Советская, 32
Рождение ребёнка
21.01.1951
Сын: Коньков Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Коньков Вячеслав Амплиевич
г. Бугуруслан , Оренбургская область
Смерть
20.02.1985
г. Мелитополь, Украина
Похороны
Неизвестно
Мелитополь, Украина