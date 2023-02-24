Конькова (Березюк) Галина Березюк — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Березюк) Галина Березюк

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Место рождения

с. Зеньковка Спасского р-на, ДВК

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

20.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: Березюк Тимофей Карпович

Мать: Березюк Ирина Демьяновна

с. Зеньковка Спасского р-на, ДВК
Бракосочетание
03.05.1950

Муж: Коньков Вячеслав Амплиевич

г. Сызрань, гор. ЗАГС, ул Советская, 32
Рождение ребёнка
21.01.1951

Сын: Коньков Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Коньков Вячеслав Амплиевич

г. Бугуруслан , Оренбургская область
Смерть
20.02.1985
г. Мелитополь, Украина
Похороны
Неизвестно
Мелитополь, Украина
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