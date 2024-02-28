Долинский Степан Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Долинский Григорий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Около 1856
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: штабс-капитан В отставке.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно