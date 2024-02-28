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Долинский Степан Егорович

Место рождения

Новый Стародуб, Кіровоградська область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Долинский Егор Яковлевич

Мать: Долинская Мария Степановна

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Долинский Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Новый Стародуб, Кіровоградська область
Военная служба
Около 1856
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Род войск: Российская императорская армия Воинское звание: штабс-капитан В отставке.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Новый Стародуб, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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