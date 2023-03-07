Кощеева (Вахрушева) Фекла Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.11.1859 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кощеев Тимофеев
Отец ребёнка: Кощеев Тимофей Авксентиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно