Кощеева (Вахрушева) Фекла Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Вахрушева) Фекла Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.11.1859 ст.

Муж: Кощеев Тимофей Авксентиев

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Тимофеев

Отец ребёнка: Кощеев Тимофей Авксентиев

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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