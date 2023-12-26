Налимова Матрёна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1800
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрёна Дмитриева
Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марина Дмитриева
Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800