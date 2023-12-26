Налимова Матрёна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налимова Матрёна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1800

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Налимов Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрёна Дмитриева

Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Налимов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Налимов Яким Дмитриев

Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марина Дмитриева

Отец ребёнка: Налимов Дмитрий Зотиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Налимов Дмитрий Зотиев

Смерть
1800
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