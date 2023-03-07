Шишкина Стефанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишкин Ефимий Корнилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834