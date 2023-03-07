Шишкина Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Стефанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишкин Ефимий Корнилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Ефимий Корнилов

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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