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Азаров Михаил Макарович

Место рождения

Брянская область

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Около 2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская область
Рождение ребёнка
22.04.1958

Дочь: Покидова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Азарова Маргарита Ивановна

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Гальцева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Азарова Маргарита Ивановна

Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 2009
Кораблино, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
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