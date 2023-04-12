Азаров Михаил Макарович
Место рожденияБрянская область
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиОколо 2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Брянская область
Рождение ребёнка
22.04.1958
Дочь: Покидова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Азарова Маргарита Ивановна
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Гальцева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Азарова Маргарита Ивановна
Смерть
Около 2009