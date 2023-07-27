Снигирев Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти01.04.1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Снигирев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Снигирев Петр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.04.1805
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область