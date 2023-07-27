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Снигирев Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

01.04.1805

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Снигирев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Снигирев Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Снигирев Стефан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.04.1805
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область