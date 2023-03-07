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Филина Матрена Мокеевна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Филин Павел Пименович

Отец ребёнка: Филин Пимен Пахомович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Филин Михаил Пименович

Отец ребёнка: Филин Пимен Пахомович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Пименовна

Отец ребёнка: Филин Пимен Пахомович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филин Иван Пименович

Отец ребёнка: Филин Пимен Пахомович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филин Пимен Пахомович

Смерть
Неизвестно
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