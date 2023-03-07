Филина Матрена Мокеевна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Филин Пимен Пахомович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Филин Пимен Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Пименовна
Отец ребёнка: Филин Пимен Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филин Иван Пименович
Отец ребёнка: Филин Пимен Пахомович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно