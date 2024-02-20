Белоус Свирид Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоус Свирид Трофимович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Белоус Трофим Никифорович

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
19.10.1886

Жена: Белоус Васса Михайловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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