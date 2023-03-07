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Кравцов Петр Федорович

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Место рождения

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: Кравцов Федор

Мать: не указана

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.01.1870

Дочь: Ковалева Ксения Петровна

Мать ребёнка: Кравцова Елена Терентиева

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Кравцов Антон Петрович

Мать ребёнка: Кравцова Елена Терентиева

Любимовка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Кравцов Феофилакт Петрович

Мать ребёнка: Кравцова Елена Терентиева

Смерть
Неизвестно
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