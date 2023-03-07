Кравцов Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: Кравцов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1870
Дочь: Ковалева Ксения Петровна
Мать ребёнка: Кравцова Елена Терентиева
Рождение ребёнка
Около 1871
Мать ребёнка: Кравцова Елена Терентиева
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Кравцов Феофилакт Петрович
Мать ребёнка: Кравцова Елена Терентиева
Смерть
Неизвестно