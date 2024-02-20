Кирякулов Илья Георгиевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1917
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Место жительства
1941
РСФСР,Курская обл.,Тимский р-н х.Доброво
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941