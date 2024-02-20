Кирякулов Илья Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирякулов Илья Георгиевич

Кирякулов Илья Георгиевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1917

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Кирякулов Георгий Иванович

Мать: Кирякулова Василиса Николаевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Место жительства
1941
РСФСР,Курская обл.,Тимский р-н х.Доброво
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирякулова Акилина Прокофьевна

Смерть
?.12.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close