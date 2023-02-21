Миннихан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бадигульзямал Габитова
Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Махутзямал Габитова
Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габит Мухаметдаминов
Место жительства
Неизвестно