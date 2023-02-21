Миннихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннихан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бадигульзямал Габитова

Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Махутзямал Габитова

Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габит Мухаметдаминов

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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