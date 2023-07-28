Тихоньков Михей Алексиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихоньков Михей Алексиев

Тихоньков Михей Алексиев

avatar

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.
1808 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Тихоньков Алексий Никифоров

Мать: Тихонькова Мавра Семенова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.11.1803

Жена: Тихонькова Федосия Ларионова

Рождение ребёнка
23.01.1804

Сын: Тихоньков Климент Михеев

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.11.1805

Дочь: Екатерина Михеева

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1807

Дочь: Гликерия Михева

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1808

Сын: Тихоньков Гавриил Михеев

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.09.1809

Дочь: Нимфодора Михеева

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.11.1810

Дочь: Доронина Катерина Михеева

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1812

Сын: Тихоньков Евстигней Михеев

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.09.1813

Сын: Тихоньков Иван Михеев

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.12.1814

Сын: Тихоньков Игнатий Михеев

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1816

Дочь: Евдокия Михеева

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1820

Дочь: Дарья Михеева

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1822

Сын: Тихоньков Иоанн Михеев

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.1823

Дочь: Васса Михеева

Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
16.05.1832

Жена: Тихонькова (ивачева) Агафия Егорова

Рождение ребёнка
29.07.1833

Сын: Тихоньков Никифор Михеев

Мать ребёнка: Тихонькова (ивачева) Агафия Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1835

Дочь: Матрона Михеева

Мать ребёнка: Тихонькова (ивачева) Агафия Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.04.1836

Дочь: Александра Михеева

Мать ребёнка: Тихонькова (ивачева) Агафия Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1839

Дочь: Мария Михеева

Мать ребёнка: Тихонькова (ивачева) Агафия Егорова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно