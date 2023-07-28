Тихоньков Михей Алексиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Дочь: Екатерина Михеева
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Дочь: Гликерия Михева
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Дочь: Нимфодора Михеева
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Дочь: Доронина Катерина Михеева
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Сын: Тихоньков Евстигней Михеев
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Дочь: Евдокия Михеева
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Дочь: Дарья Михеева
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Дочь: Васса Михеева
Мать ребёнка: Тихонькова Федосия Ларионова
Мать ребёнка: Тихонькова (ивачева) Агафия Егорова
Дочь: Матрона Михеева
Мать ребёнка: Тихонькова (ивачева) Агафия Егорова
Дочь: Александра Михеева
Мать ребёнка: Тихонькова (ивачева) Агафия Егорова
Дочь: Мария Михеева
Мать ребёнка: Тихонькова (ивачева) Агафия Егорова