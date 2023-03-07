Антошина (Рябова) Параскева Никанорова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1888 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Антошин Илья Прохоров
Рождение ребёнка
16.02.1903 ст.
Дочь: Домника Ильинична
Отец ребёнка: Антошин Илья Прохоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно