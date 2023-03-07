Антошина (Рябова) Параскева Никанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антошина (Рябова) Параскева Никанорова

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.06.1888 ст.

Муж: Антошин Илья Прохоров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1900 ст.

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Антошин Илья Прохоров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.02.1903 ст.

Дочь: Домника Ильинична

Отец ребёнка: Антошин Илья Прохоров

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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