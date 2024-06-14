Ахметзянов Рифат
Место рожденияп. Бестомак
Дата рождения23.08.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1958
Отец: Ахметзянов Рифгат
Мать: (Шарифуллина) Рэзине
п. Бестомак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Белебей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Белебей