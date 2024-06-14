Ахметзянов Рифат 23.08.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ахметзянов Рифат

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Место рождения

п. Бестомак

Дата рождения

23.08.1958

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1958

Отец: Ахметзянов Рифгат

Мать: (Шарифуллина) Рэзине

п. Бестомак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Белебей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Белебей

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