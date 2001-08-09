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Зайцев Максим Михайлович
Зайцев Максим Михайлович
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Место рождения
г.Можайск
Дата рождения
09.08.2001
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Михаил Михайлович
1975 г.р.
Мать
(Зайцев) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2001
Отец:
Зайцев Михаил Михайлович
Мать:
?
г.Можайск
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