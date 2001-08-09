Зайцев Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Максим Михайлович

Место рождения

г.Можайск

Дата рождения

09.08.2001

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2001

Отец: Зайцев Михаил Михайлович

Мать: ?

г.Можайск
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