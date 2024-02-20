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Кравченко Андрей Макарович

Место рождения

РОссия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Киверовское

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

РОссия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Киверовское
Бракосочетание
25.01.1822

Жена: Стефанида Игнатьевна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости с.Гребенки
Покровская церковь м/к 1822г.лист № 231,зап.№ 5, ЦГИАК , Ф - 0127-1012-1426(нач.)
Смерть
Неизвестно
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