Переседова Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1836

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Переседов Михаил

Рождение ребёнка
17.03.1838

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Переседов Михаил

Рождение ребёнка
16.06.1842

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Переседов Михаил

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Переседов Михаил

Рождение ребёнка
17.03.1847

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Переседов Михаил

Рождение ребёнка
1847

Сын: Переседов Никита

Отец ребёнка: Переседов Михаил

Рождение ребёнка
1851

Сын: Переседов Роман

Отец ребёнка: Переседов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Михаил

Смерть
Неизвестно
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