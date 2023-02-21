Переседова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1836
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Переседов Михаил
Рождение ребёнка
17.03.1838
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Переседов Михаил
Рождение ребёнка
16.06.1842
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Переседов Михаил
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Переседов Михаил
Рождение ребёнка
17.03.1847
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Переседов Михаил
Рождение ребёнка
1847
Сын: Переседов Никита
Отец ребёнка: Переседов Михаил
Рождение ребёнка
1851
Сын: Переседов Роман
Отец ребёнка: Переседов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Михаил
Смерть
Неизвестно