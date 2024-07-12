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Мигунов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мигунова Migounoff Rita Louisa Рита Луиза Алексеевна

Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мigounoff Мигунофф Leonard Леонард Алексеевич

Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мigounoff Unnamed Алексеевич

Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tickle Щекочут Мigounoff Мигунов Mary Violet Алексеевна

Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Migounoff Мигунов Mitchell Митчелл Алексеевич

Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мigounoff Unamed Алексеевич

Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Bell Мигунова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна

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