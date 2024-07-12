Мигунов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мigounoff Unnamed Алексеевич
Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мigounoff Unamed Алексеевич
Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Bell Мигунова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Антипьева Мигунова Мария Дмитриевна