Стерхов Анисифор Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтерхов Анисифор Саввин

Стерхов Анисифор Саввин

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Стерхов Савва Антонов

Мать: Евдокiя Гаврилова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1840

Сын: Стерхов Яков Анисифоров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.09.1842

Дочь: Надежда Анисифорова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1844

Сын: Стерхов Георгiй Анисифоров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1845

Дочь: Васса Анисифорова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1851

Жена: Калина Анна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close