Стерхов Анисифор Саввин
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Стерхов Савва Антонов
Мать: Евдокiя Гаврилова
Рождение ребёнка
?.09.1840
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
19.09.1842
Дочь: Надежда Анисифорова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
22.04.1844
Сын: Стерхов Георгiй Анисифоров
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
17.08.1845
Дочь: Васса Анисифорова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Бракосочетание
07.02.1851
Жена: Калина Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно