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(Уфимцева) Анна
(Уфимцева) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1859
Пол
Женский
Отец
Уфимцевъ Ефимъ
1827 г.р.
Мать
Уфимцева (Зоркова) Дарья
1829 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1859
Отец:
Уфимцевъ Ефимъ
Мать:
Уфимцева Дарья
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