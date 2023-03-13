(Уфимцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уфимцева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1859

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1859

Отец: Уфимцевъ Ефимъ

Мать: Уфимцева Дарья

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