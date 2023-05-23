Broecker Heinrich Adolph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Broecker Heinrich Adolph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Von Broecker (broecker) Harald Gustav

Мать: Von Broecker Marie Elisabeth

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