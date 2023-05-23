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Broecker Heinrich Adolph
Broecker Heinrich Adolph
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1793
Пол
Мужской
Отец
Von Broecker (broecker) Harald Gustav
1758 г.р.
Мать
Von Broecker (Von Jankiewitz Von Jankiewicz) Marie Elisabeth
Около 1764 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец:
Von Broecker (broecker) Harald Gustav
Мать:
Von Broecker Marie Elisabeth
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