Глазенап (Von Glasenapp) Владимир (Woldemar)
Место рожденияг. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Дата рождения01.04.1849
Дата смерти23.07.1906
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Евгений Антонович (Eugen Carl Aleksander) (Eugen Carl Alexander)
Мать: Von Glasenapp (Von Mollerius) Louise (Luiza) Eleonora Aleksandrina
Сын: Von Glasenapp Eugen
Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Нашинская (Naszynska)) Камилла Яковлевна (Camilla Ludwika Paulina)
Дочь: Malczewska (Von Glasenapp) Maria Ludwika
Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Нашинская (Naszynska)) Камилла Яковлевна (Camilla Ludwika Paulina)
Сын: Von Glasenapp Peter Wladimir Wassily (Piotr Wlodzimierz)
Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Нашинская (Naszynska)) Камилла Яковлевна (Camilla Ludwika Paulina)
Дочь: Pawłowska (Von Glasenapp) Luiza Kamilla
Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Нашинская (Naszynska)) Камилла Яковлевна (Camilla Ludwika Paulina)