Глазенап (Von Glasenapp) Владимир (Woldemar) 01.04.1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глазенап (Von Glasenapp) Владимир (Woldemar)

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Место рождения

г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя

Дата рождения

01.04.1849

Дата смерти

23.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1849

Отец: Глазенап (Von Glasenapp) Евгений Антонович (Eugen Carl Aleksander) (Eugen Carl Alexander)

Мать: Von Glasenapp (Von Mollerius) Louise (Luiza) Eleonora Aleksandrina

г. Ново-Екатеринослав, Российская Империя
Бракосочетание
09.05.1876

Жена: Глазенап (Von Glasenapp) (Нашинская (Naszynska)) Камилла Яковлевна (Camilla Ludwika Paulina)

Łaszczów, Tomaszów Lubelski County, Lublin Voivodeship, Poland
Ehepartner: Camilla Ludwika Paulina von Glasenapp (geb. Naszynska)
Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Von Glasenapp Eugen

Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Нашинская (Naszynska)) Камилла Яковлевна (Camilla Ludwika Paulina)

Zolotonosha, Poltava, Ukraina
Рождение ребёнка
01.01.1880

Дочь: Malczewska (Von Glasenapp) Maria Ludwika

Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Нашинская (Naszynska)) Камилла Яковлевна (Camilla Ludwika Paulina)

г. Рязань, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.03.1882

Сын: Von Glasenapp Peter Wladimir Wassily (Piotr Wlodzimierz)

Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Нашинская (Naszynska)) Камилла Яковлевна (Camilla Ludwika Paulina)

Gschatsk
Рождение ребёнка
28.10.1886

Дочь: Pawłowska (Von Glasenapp) Luiza Kamilla

Мать ребёнка: Глазенап (Von Glasenapp) (Нашинская (Naszynska)) Камилла Яковлевна (Camilla Ludwika Paulina)

г. Рязань, Российская Империя
Смерть
23.07.1906
Kowno, Litauen

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