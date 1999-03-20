Газин Радик Равитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газин Радик Равитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1966

Дата смерти

20.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966

Отец: не указан

Мать: Газина (Шамратова) Фауза Хайбрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.03.1999

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