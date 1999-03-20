Газин Радик Равитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1966
Дата смерти20.03.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.03.1999