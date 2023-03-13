Салова Агрофена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Саловъ Василий
Отец ребёнка: Саловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Саловъ Артемий
Отец ребёнка: Саловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Саловъ Миронъ
Отец ребёнка: Саловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Саловъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саловъ Федоръ