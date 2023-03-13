Салова Агрофена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салова Агрофена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Саловъ Василий

Отец ребёнка: Саловъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Саловъ Артемий

Отец ребёнка: Саловъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Саловъ Миронъ

Отец ребёнка: Саловъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Саловъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саловъ Федоръ

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