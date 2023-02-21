Хлодвиг 3 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлодвиг 3

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

670

Дата смерти

676

Пол

Мужской

Отец

650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
670

Отец: Хлотарь 3

Мать: не указана

Смерть
676
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