Новопашен Кондратий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти23.04.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Пелагия Кондратиева
Мать ребёнка: Новопашенная Пелагия Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Новопашенной Агапий Кондратиев
Мать ребёнка: Новопашенная Пелагия Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Новопашенной Григорий Кондратьев
Мать ребёнка: Новопашенная Пелагия Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1840
Причина смерти: от старости