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Новопашен Кондратий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

23.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Пелагия Кондратиева

Мать ребёнка: Новопашенная Пелагия Афонасьева

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Новопашенной Агапий Кондратиев

Мать ребёнка: Новопашенная Пелагия Афонасьева

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Новопашенной Григорий Кондратьев

Мать ребёнка: Новопашенная Пелагия Афонасьева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Пелагия Афонасьева

Смерть
23.04.1840
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости