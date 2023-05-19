Стерхов Иван Захаров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Захар
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.10.1819
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1823
Дочь: Марiя Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.08.1825
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно