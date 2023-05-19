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Стерхов Иван Захаров

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Захар

Мать: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1819

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.04.1823

Дочь: Марiя Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.08.1825

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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