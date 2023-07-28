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Новопашенной Василий Иванов

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1783 г.р.
Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Новопашенной Иван Стефанов

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анфисса Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Новопашенной Игнатий Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Марья Антонова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
11.01.1803

Жена: Новопашенная Евдокия Афанасьева

Рождение ребёнка
02.10.1805

Сын: Новопашенной Дионисий Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1810

Сын: Новопашенной Зиновий Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1812

Дочь: Шаламова Анна Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1814

Дочь: Лошкарева Феоктиста Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1817

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1817

Сын: Новопашенной Далмат Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Марья Антонова

Смерть
Неизвестно