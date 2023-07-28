Новопашенной Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Новопашенной Иван Стефанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анфисса Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Новопашенной Игнатий Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Марья Антонова
Бракосочетание
11.01.1803
Рождение ребёнка
02.10.1805
Сын: Новопашенной Дионисий Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
30.10.1810
Сын: Новопашенной Зиновий Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
03.09.1812
Дочь: Шаламова Анна Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
09.11.1814
Дочь: Лошкарева Феоктиста Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
04.08.1817
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
04.08.1817
Сын: Новопашенной Далмат Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно