Ткаченко Авдотья
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ткаченко Марфа Косьмина
Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ткаченко Косьма Федорович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно