Галаева Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Китаева Пелагея Галаева
Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
17.10.1885
Сын: Галаев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
26.04.1891
Дочь: Титова Елена Галаева
Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович
Рождение ребёнка
13.09.1895
Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно