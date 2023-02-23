Галаева Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаева Степанида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Галаев Даниил Алексеевич

Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Китаева Пелагея Галаева

Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1885

Сын: Галаев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1891

Дочь: Титова Елена Галаева

Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1895

Сын: Галаев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Галаев Алексей Митрофанович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галаев Алексей Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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