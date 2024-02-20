Хавалджи Дмитрий Андреевич
Место рожденияс. Красная Поляна, Донецкой области, Украина
Дата рождения15.10.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952
с. Красная Поляна, Донецкой области, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
с.Красная Поляна, Донецкая обл., Украина
Похороны
Неизвестно
с.Красная Поляна, Донецкая обл., Украина