Хавалджи Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХавалджи Дмитрий Андреевич

Хавалджи Дмитрий Андреевич

avatar

Место рождения

с. Красная Поляна, Донецкой области, Украина

Дата рождения

15.10.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952

Отец: Хавалджи Андрей Дмитриевич

Мать: Хавалджи Валентина Дмитриевна

с. Красная Поляна, Донецкой области, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
с.Красная Поляна, Донецкая обл., Украина
Похороны
Неизвестно
с.Красная Поляна, Донецкая обл., Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close