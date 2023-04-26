Бресский Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бресский Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бресский ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Бресский Альберт Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Воронцова Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Бресский Николай Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кравцова Александра Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бресский Семен Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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