Бресский Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Бресский ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Бресский Альберт Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Воронцова Анна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бресский Николай Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кравцова Александра Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бресский Семен Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно