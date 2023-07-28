Передвигин Евфим Федоров
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Передвигин Федор
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
10.11.1826
Сын: Передвигин Родiон Евфимов
Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова
Бракосочетание
30.05.1845
Жена: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Евфимова
Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передвигина Евгенiя Ефимова
Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксенiя Евфимова
Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно