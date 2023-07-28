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Передвигин Евфим Федоров

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Передвигин Федор

Мать: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Передвигин Уар Евфимов

Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.11.1826

Сын: Передвигин Родiон Евфимов

Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Передвигин Павел Евфимов

Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.05.1845

Жена: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Евфимова

Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передвигина Евгенiя Ефимова

Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенiя Евфимова

Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Передвигина Екатерина Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно