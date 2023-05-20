Мордюков ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1925
Дочь: НОННА (Ноябрина) ВИКТОРОВНА
Мать ребёнка: Мордюкова ИРИНА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Катаева НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Мать ребёнка: Мордюкова ИРИНА ПЕТРОВНА
Смерть
Неизвестно