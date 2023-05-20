Мордюков ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордюков ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1925

Дочь: НОННА (Ноябрина) ВИКТОРОВНА

Мать ребёнка: Мордюкова ИРИНА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Катаева НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Мать ребёнка: Мордюкова ИРИНА ПЕТРОВНА

Смерть
Неизвестно
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