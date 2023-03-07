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Леоновъ Петръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Леоновъ Иванъ

Мать: Леонова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1869

Жена: Леонова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Леонова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Леонова Марія

Рождение ребёнка
18.02.1883

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Леонова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1885

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Леонова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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