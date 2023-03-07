Леоновъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Леоновъ Иванъ
Мать: Леонова Лукерья
Бракосочетание
10.11.1869
Жена: Леонова Марія
Рождение ребёнка
23.01.1875
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Леонова Марія
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Леонова Марія
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Леонова Марія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1885
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Леонова Марія