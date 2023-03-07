Филатова Фекла Александровна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти21.03.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Анна Самуиловна
Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович
Бракосочетание
20.?.1881
Рождение ребёнка
02.12.1885
Сын: Филатов (внебрачный) Родион Самуилович
Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович
Рождение ребёнка
06.11.1890
Дочь: Синицына Зиновия Филатова
Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович
Рождение ребёнка
04.06.1893
Дочь: Феодосия Самуиловна
Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович
Рождение ребёнка
10.08.1894
Сын: Филатов Лаврентий Самуилович
Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович
Рождение ребёнка
25.01.1898
Сын: Филатов Трифон Самуилович
Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович
Смерть
21.03.1918