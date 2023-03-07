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Филатова Фекла Александровна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

21.03.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Д. Дуровка Александр Григорьевич

Мать: Екатерина Герасимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анна Самуиловна

Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
20.?.1881

Муж: Филатов Самуил Платонович

Рождение ребёнка
02.12.1885

Сын: Филатов (внебрачный) Родион Самуилович

Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1890

Дочь: Синицына Зиновия Филатова

Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1893

Дочь: Феодосия Самуиловна

Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1894

Сын: Филатов Лаврентий Самуилович

Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1898

Сын: Филатов Трифон Самуилович

Отец ребёнка: Филатов Самуил Платонович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
21.03.1918
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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