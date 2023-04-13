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Агарева Акилина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

23.12.1920

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Конева Софья Елисеевна

Отец ребёнка: Агарев Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Агарев Гавриил Елисеевич

Отец ребёнка: Агарев Елисей Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кислинская Прасковья Елисеевна

Отец ребёнка: Агарев Елисей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агарев Елисей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.12.1920
Причина смерти: старость
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