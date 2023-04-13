Агарева Акилина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти23.12.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Конева Софья Елисеевна
Отец ребёнка: Агарев Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Агарев Елисей Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кислинская Прасковья Елисеевна
Отец ребёнка: Агарев Елисей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.12.1920
Причина смерти: старость