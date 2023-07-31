Лев Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Фёдор Евтеевич
Мать: Матрена Григорьевна
Рождение ребёнка
14.11.1834
Дочь: Екатерина Львовна
Мать ребёнка: Настасья Павловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Матрена Львовна
Мать ребёнка: Настасья Павловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Прасковья Львовна
Мать ребёнка: Настасья Павловна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Львович
Мать ребёнка: Настасья Павловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Львовна
Мать ребёнка: Настасья Павловна
Рождение ребёнка
01.07.1850
Сын: Сергей Львович
Мать ребёнка: Настасья Павловна
Рождение ребёнка
08.01.1852
Сын: Ефим Львович
Мать ребёнка: Настасья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Павловна
Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Амерево
Смерть
Неизвестно