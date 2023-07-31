Лев Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лев Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Фёдор Евтеевич

Мать: Матрена Григорьевна

Рождение ребёнка
14.11.1834

Дочь: Екатерина Львовна

Мать ребёнка: Настасья Павловна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Матрена Львовна

Мать ребёнка: Настасья Павловна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Прасковья Львовна

Мать ребёнка: Настасья Павловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Львович

Мать ребёнка: Настасья Павловна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Львовна

Мать ребёнка: Настасья Павловна

Рождение ребёнка
01.07.1850

Сын: Сергей Львович

Мать ребёнка: Настасья Павловна

Рождение ребёнка
08.01.1852

Сын: Ефим Львович

Мать ребёнка: Настасья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Павловна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Амерево
Смерть
Неизвестно