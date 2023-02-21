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Василиса Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Винокуров Игнат Афанасьев

Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Винокуров Михаил Афанасьев

Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агафья Афанасьева

Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Винокуров Кирилл Афанасьев

Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Соломонида Афанасьева

Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Афанасий Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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