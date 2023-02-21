Василиса Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Винокуров Игнат Афанасьев
Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1848
Сын: Винокуров Михаил Афанасьев
Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агафья Афанасьева
Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1854
Сын: Винокуров Кирилл Афанасьев
Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Соломонида Афанасьева
Отец ребёнка: Винокуров Афанасий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно