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Татьяна Ивановна
Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Андреевич
1764 г.р.
Мать
Евдокия Андреевна
1765 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Иван Андреевич
Мать:
Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно
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