Мельников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мельников Христофор Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мельников Иван Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мельников Михаил Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Феодор Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Дмитрiй Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Григорий Иванов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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